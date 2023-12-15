【時報-台北電】台股14日加權指數收17653.11點，漲184.18點或1.05%，總成交值3898.79億元。三大法人買超341.17億元，其中外資買超338.22億元，投信、自營商分別買超42.25億元及賣超39.31億元。
投信買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，榜首為中信金(2891)，買超6868張，聯電(2303)、力成(6239)名列二、三名，分別買超5235張及買超4166張。第四及第五名為致伸(4915)、長榮(2603)，其他依序為東元(1504)、兆豐金(2886)、瑞昱(2379)、宏碁(2353)及京元電子(2449)。
●投信14日買超前十名：
1.中信金(2891)收28.45元，漲0.50元或1.79%，投信買超6868張。
2.聯電(2303)收50.40元，漲0.20元或0.40%，投信買超5235張。
3.力成(6239)收148.50元，漲13.50元或10.00%，投信買超4166張。
4.致伸(4915)收66.80元，漲1.10元或1.67%，投信買超3986張。
5.長榮(2603)收129.00元，跌0.50元或0.39%，投信買超3435張。
6.東元(1504)收45.65元，漲0.60元或1.33%，投信買超3246張。
7.兆豐金(2886)收39.55元，漲0.65元或1.67%，投信買超2929張。
8.瑞昱(2379)收492.00元，漲23.50元或5.02%，投信買超2831張。
9.宏碁(2353)收37.30元，漲0.25元或0.67%，投信買超2473張。
10.京元電子(2449)收93.50元，漲4.00元或4.47%，投信買超2447張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.中信金(2891)三大法人累計買超11萬584張，其中外資買超10萬8125張、投信買超6320張、自營商賣超3862張；融資減943張、融券增39張，券資比3.80%。
2.聯電(2303)三大法人累計買超3萬7277張，其中外資買超5318張、投信買超3萬3906張、自營商賣超1947張；融資減568張、融券減2張，券資比7.61%。
3.力成(6239)三大法人累計買超1萬1997張，其中外資賣超546張、投信買超1萬2675張、自營商賣超131張；融資增1228張、融券增225張，券資比11.25%。(編輯：財經內容中心)
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