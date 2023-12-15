【時報-台北電】台股14日加權指數收17653.11點，漲184.18點或1.05%，總成交值3898.79億元。三大法人買超341.17億元，其中外資買超338.22億元，投信、自營商分別買超42.25億元及賣超39.31億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，9檔電子股、1檔傳產股；依股價分，1檔百元股、5檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為群創(3481)，賣超1萬797張，華泰(2329)、定穎投控(3715)名列二、三名，分別賣超7780張及賣超6043張。第四及第五名為神達(3706)、神基(3005)，其他依序為精元(2387)、昆盈(2365)、致伸(4915)、陽明(2609)及南亞科(2408)。

●外資14日賣超前十名：

1.群創(3481)收12.35元，跌0.15元或1.20%，外資賣超1萬797張。

2.華泰(2329)收60.60元，跌1.00元或1.62%，外資賣超7780張。

3.定穎投控(3715)收92.50元，跌2.00元或2.12%，外資賣超6043張。

4.神達(3706)收40.70元，跌0.50元或1.21%，外資賣超3974張。

5.神基(3005)收112.50元，漲6.50元或6.13%，外資賣超3967張。

6.精元(2387)收59.50元，跌3.30元或5.25%，外資賣超3930張。

7.昆盈(2365)收14.65元，跌0.10元或0.68%，外資賣超3896張。

8.致伸(4915)收66.80元，漲1.10元或1.67%，外資賣超3827張。

9.陽明(2609)收42.75元，跌0.45元或1.04%，外資賣超3754張。

10.南亞科(2408)收72.80元，跌0.90元或1.22%，外資賣超3348張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.群創(3481)三大法人累計賣超3萬566張，其中外資賣超2萬7522張、投信賣超286張、自營商賣超2756張；融資增1646張、融券減322張，券資比0.91%。

2.華泰(2329)三大法人累計賣超1萬3349張，其中外資賣超1萬710張、投信賣超2775張、自營商買超136張；融資增2466張、融券減711張，券資比23.06%。

3.定穎投控(3715)三大法人累計賣超1萬1347張，其中外資賣超1萬2916張、投信買超1190張、自營商買超379張；融資增1535張、融券減394張，券資比19.25%。(編輯：財經內容中心)

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