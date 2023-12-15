【時報-台北電】台股14日加權指數收17653.11點，漲184.18點或1.05%，總成交值3898.79億元。三大法人買超341.17億元，其中外資買超338.22億元，投信、自營商分別買超42.25億元及賣超39.31億元。
外資買超前十大個股，依類別分，1檔電子股、9檔金融股；依股價分，1檔百元股、1檔中價位股及8檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為中信金(2891)，買超2萬6834張，富邦金(2881)、台積電(2330)名列二、三名，分別買超2萬3735張及買超2萬2223張。第四及第五名為開發金(2883)、國泰金(2882)，其他依序為玉山金(2884)、新光金(2888)、台新金(2887)、兆豐金(2886)及元大金(2885)。
●外資14日買超前十名：
1.中信金(2891)收28.45元，漲0.50元或1.79%，外資買超2萬6834張。
2.富邦金(2881)收65.20元，漲2.30元或3.66%，外資買超2萬3735張。
3.台積電(2330)收582.00元，股價持平，外資買超2萬2223張。
4.開發金(2883)收12.50元，漲0.30元或2.46%，外資買超1萬8502張。
5.國泰金(2882)收45.90元，漲1.20元或2.68%，外資買超1萬6607張。
6.玉山金(2884)收25.75元，漲0.30元或1.18%，外資買超1萬5161張。
7.新光金(2888)收8.78元，漲0.12元或1.39%，外資買超1萬762張。
8.台新金(2887)收18.10元，漲0.15元或0.84%，外資買超1萬480張。
9.兆豐金(2886)收39.55元，漲0.65元或1.67%，外資買超9777張。
10.元大金(2885)收27.00元，漲0.25元或0.93%，外資買超9668張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.中信金(2891)三大法人累計買超11萬584張，其中外資買超10萬8125張、投信買超6320張、自營商賣超3862張；融資減943張、融券增39張，券資比3.80%。
2.富邦金(2881)三大法人累計買超1萬7719張，其中外資買超1萬8252張、投信賣超3308張、自營商買超2775張；融資增1617張、融券增22張，券資比3.13%。
3.台積電(2330)三大法人累計買超4萬1878張，其中外資買超4萬4475張、投信賣超949張、自營商賣超1648張；融資減304張、融券減243張，券資比0.32%。(編輯：財經內容中心)
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