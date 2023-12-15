疫情讓保險業「遠距投保」盛行，已有11家保險公司開辦遠距投保，壽險業也進攻到遠距保全，讓客戶可用視訊結合生物特徵辨識，完成身分認證、聲明事項確認、文件簽署、保單變更等，據業者預估，最快5分鐘就能完成。
金管會2021年底開放遠距投保，至今年11月底已至少有11家保險公司開辦，包括國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、全球人壽、新光人壽、台灣人壽、南山人壽、元大人壽、富邦產險、保誠人壽、三商美邦人壽等，其中保誠人壽、三商美邦人壽都是今年開辦。
壽險業開始將遠距功能放入到簽署聲明、保單變更等保全作業中，金管會11月已正式核准壽險業開辦遠距保全，台壽是目前首家獲准開辦的，據台壽內部統計，開辦至今不到一個月，已完成近5,000件保單變更。
遠距保全是以視訊服務結合生物特徵辨識客戶資料，透過三次刷臉來完成身分認證、聲明事項確認及相關文件簽署，保戶在壽險公司的人臉資料庫完成身分註冊，人臉就是專屬密碼，未來保戶要申辦聲明文件、契約變更文件簽署等服務，就只要透過線上「刷臉」，系統就能自行判讀保戶的身分，不用再次註冊，或擔心忘記密碼，未來可望減少保戶申辦保單變更或聲明簽署等服務的時間。
台壽表示，遠距保全是利用電子加密技術傳輸影音資料，可以保護客戶個資保單變更服務，像是保單變更服務，即使要保人和被保險人不是同一人，業務員也能透過視訊與要保人、被保險人個別完成核對作業。
多家壽險公司在2021年陸續開辦遠距投保，預估整體壽險業已超過18萬件，像國壽約已有9萬件、中壽也有近4萬件、南山壽超過2萬件，台壽、全球人壽、新壽也各超過1萬件。
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