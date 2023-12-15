ChatGPT爆紅，大陸互聯網企業隨之興起AI大模型熱潮。AI專家、創新工場董事長李開復14日談及大模型領域未來存活情況時表示，「除了大廠，中美加起來應該可以支撐五、六家左右」，而人工智慧基礎架構技術（AI Infra）、AI應用的機會才剛開始。
第一財經報導指出，李開復自2023年夏天創立了AI公司零一萬物，並且於11月公布預訓練大模型Yi-34B，正式切入大模型領域。
李開復表示，AI時代就是超級智慧的通用人工智慧（AGI）可以接上每一個APP，這個時代肯定會創造特別巨大的價值，並且不只是一個模型的價值，形容「比行動互聯網時代來得更兇猛」。
李開復14日出席MEET2024智慧未來大會時，被問及大模型領域最終能有幾家活下來時，他表示，「除了大廠，中美加起來應該可以支撐五、六家左右」，並認為投入新的應用，將面臨兩個問題：「一是要起量能夠超越原來大的應用，二是自己做新的應用，把舊的應用壓下去。」
目前中美各大巨頭已率先布局大模型與AIGC，再加上AI新創公司如雨後春筍，李開復對於零一萬物的競爭力指出，大廠的優勢是資源多、GPU多、人多、錢多、數據多，但大廠的一大挑戰就是很難放棄現有的商業模式，而新創公司的好處就是沒有歷史包袱。
對於AI應用的前景，李開復表示，自己希望做的是把科研、工程和產品、市場的人結合在一起，不只在象牙塔上公布驚豔的演示，而是真的做出符合用戶需求而且能賺錢的產品。
李開復強調，做AI應用的機會就是現在。
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