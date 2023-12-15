大陸一線城市鬆綁房市最新動態

剛閉幕的中央經濟工作會議宣布要「積極穩妥化解房地產風險」，北京和上海14日就先後宣布新一輪房市鬆綁，將頭期款比例降至3成，並下調房貸利率等。市場分析，兩大一線城市的最新政策，不僅是官方穩房市、穩信心的堅決表態，預計未來還有更多城市會跟進鬆綁。

央視新聞報導，12日閉幕的中央工作經濟工作會議指出，接下來要持續有效防範化解房地產等重點領域風險，促進房地產市場平穩健康發展。會議還特別強調，「經濟大省要真正挑起大樑，為穩定全國經濟作出更大貢獻」。

根據房市調研機構克而瑞監測的30個重點城市數據顯示，11月房市成交面積為1,261萬平方公尺，年增率與月增率齊降。這不僅是10月房市成交一度放量回升後再次回落，且11月份成交規模為近五年最低位，顯示房市信心依舊疲弱，官方被迫再推出政策猛藥。

北京14日公布的「調整優化本市普通住房標準和個人住房貸款政策的通知」提出，除下調頭期款比例、房貸利率下限，還將房貸年限上限從25年延長到30年。

根據新規，北京首套房的個人房貸最低頭期款統一下調至3成，二套房依照不同城區，頭期款分別降至4成和5成。在房貸利率方面，首套房和二套房依照不同城區，分別為相應期限貸款市場報價利率（LPR）加10～60個基本點。報導分析，依照11月LPR計算，北京首套房貸利率最低為4.2％。

上海14日隨後公布的鬆綁政策，也將最低頭期款比例降至3成，二套房降至4成。房貸利率部分，首套房最低為相應期限LPR減10個基本點，二套房依照不同地區分別為LPR加20～30個基本點。

至於廣州、深圳另外兩個一線城市，近期也先後推出房市鬆綁政策。深圳自11月23日起，將二套房的頭期款比例從原本的70％～80％統一下調到40％。廣州則是繼先前的限購鬆綁、放寬公積金「認房不認貸」等政策外，12月5日要求房仲機構降低買賣和租賃的中介費。市場認為，隨著京滬兩大一線城市繼續鬆綁政策，下一波有望更多城市加入放寬行列。

諸葛資料研究中心首席分析師王小嬙認為，隨著金融政策頻頻支持房市、行業資金有所改善，預計2024年房市成交量有望溫和上升。