特斯拉13日宣布，Model 3部分車款將因被《降低通膨法》（IRA）踢出補助名單，自2024年1月1日起生效，外媒分析，此規定將讓中國製電動車電池比預期快淡出美國市場。

繼召修200萬輛電動車之後，特斯拉再度發布重大消息，13日在官網公告Model 3系列的Long Range全輪驅動及Rear-Wheel後輪驅動車型，將在2024年起被排除在最高7,500美元的補助名單之外。據外媒觀察，12月稍早時特斯拉官網仍建議這兩款電動車的買家，可以在2024年申請至少一半的補助（3,750美元）。

《降低通膨法》（IRA）旨在建立綠色能源產業供應鏈，促使公司在美投資，同時打造「乾淨供應鏈」擺脫對中國依賴，因此對相關補助的積分計算非常複雜。該制度由財政部釋義並由國稅局執行，細節涵蓋車輛、電池的製造地，甚至囊括電池部分原料的來源。

受到新規定影響的還有福特（Ford），該公司對外表示，根據目前得到的資訊，其旗下純電跑旅Mustang Mach-E恐怕將在2024年被排除在補助名單之外。

不只電動車補助，特斯拉的Autopilot輔助駕駛功能也受到關注。外媒報導，被召修的200萬輛車對特斯拉來說成本不高，且與其技術無直接關聯，美國國家公路交通安全管理局盼駕駛人使用這套系統時能夠具有安全意識。

據外媒報導，特斯拉召修車輛對股價並無太大影響，投資人主要聚焦美國IRA補助的規定。

特斯拉股價13日盤中一度重挫3.6％，直到聯準會（Fed）暗示明年降息，在下午盤反彈走高，收盤翻紅漲2.28％，收在239.29美元；而在降息消息傳出前，福特股價亦大跌3％。