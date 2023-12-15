西方石油（Occidental Petroleum）本周宣布收購德州頁岩油商CrownRock後，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威投資公司（Berkshire Hathaway），這幾天斥資5.9億美元再敲進西方石油股票。此一做法，被市場解讀為對併購交易投下信任票。
據波克夏13日提交美國證管會（SEC）的文件，波克夏自11日到13日分批買進西方石油股票，共計1,050萬股，以平均每股56美元入手。西方石油13日收漲3％，報每股57.22美元。
《巴倫周刊》報導，巴菲特趁西方石油近來股價疲軟低接，該能源商股價12日觸抵52周低點。
照文件所示，波克夏目前持有2.385億股西方石油股票，總值136億美元，持股比例因本周的加碼動作擴大到27％。
波克夏上回敲進西方石油股票在10月25日，當時持股總市值144億美元，持股比例25.8％。
西方石油11日宣布以120億美元現金加股票，收購未上市美國頁岩油生產商CrownRock。巴菲特隨即加碼西方石油股票，形同對西方石油及執行長霍盧布（Vicki Hollub）投下信任票。
波克夏首次投資西方石油要追溯到2019年，資助該公司550億美元收購阿納達科石油（Anadarko Petroleum）。這回西方石油併購CrownRock不靠巴菲特幫忙，但波克夏加碼敲進西方石油股票也算是另一種形式支持。
西方石油欲併購CrownRock，這樁交易似乎被華爾街看衰，自併購談判消息11月在市場傳開來後，西方石油股跌了5％左右。
部分分析師認為，CrownRock開出的價碼過高，會讓西方石油增加額外債務，西方石油的資產負債表槓桿已是同業中最高。萬一油價持續走跌，該公司財務將更脆弱，不過油價上漲的話，西方石油可望受惠。
迄至9月30日，西方石油的長期債務約186億美元，收購CrownRock之後，負債將膨脹到近280億美元。
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