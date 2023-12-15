軟體開發商奧多比（Adobe）13日美股盤後公布上季（9至11月）營收首度突破50億美元，並宣稱年初推出AI功能後需求火熱，但由於本季及年度財測卻不如華爾街預期，使股價在14日開盤跳水大跌5％。

奧多比預期本季營收在51.0億至51.5億美元之間，不及華爾街預期的51.6億美元。本季EPS經調整後約在4.35至4.40美元，高於華爾街預期的4.26美元。

奧多比預期數位媒體部門營收在本季達到37.7億至38.0億美元，數位體驗部門營收達到11.4億至11.6億美元，雙雙低於華爾街預期。

奧多比預期今年度（今年12月起）營收約在213億至215億美元，其中數位媒體部門營收約在157.5億至158.5億美元，數位體驗部門營收約在52.8億至53.8億美元，也都不如華爾街預期。

華爾街預期奧多比今年度營收217億美元，EPS約17.99美元，但奧多比預期的17.60至18.00美元範圍中間值比華爾街低。

奧多比執行長納拉言（Shantanu Narayan）表示，今年初推出的AI功能吸引大量用戶需求，但公司財測將整體經濟環境及外匯波動也考量在內。

受到AI熱潮推動，奧多比上季營收年增12％至50.5億美元，合乎公司預估範圍。上季EPS達4.27美元，超越公司預期的4.10至4.15美元範圍，也高於華爾街預期的4.13美元。

奧多比數位媒體部門營收在上季年增13％至37.2億美元，超越公司預期的36.7億至37.0億美元範圍。數位體驗部門營收也在上季年增10％至12.7億美元，落在12.5億至12.7億美元預估範圍高點。