蘋果股價走勢

蘋果股價紅通通！在美國通膨大幅緩解、聯準會預料明年很快將開始降息刺激下，美國科技股13日大漲，連帶也推升蘋果股價飆上歷史新高，並使其市值達3.08兆美元，直逼歐洲最大股市法國。

蘋果股價13日收盤大漲1.7％到197.96美元，超越它在7月31日所創的196.45美元紀錄。總計蘋果股價年初迄今狂升52％、使得今年來市值再度暴增1兆美元到3.08兆美元，接近法股總市值的3.2兆美元。

除了蘋果外，目前在美國躋身市值1兆美元的俱樂部有微軟、Alphabet、亞馬遜與輝達等四家企業。

由於蘋果最近幾季營收不如預期，加上投資人對於它在中國市場的銷售和營收成長擔憂加劇，導致該公司股價曾在10月挫跌到五個月低點。不過隨著美國通膨降溫漸趨明朗、加上經濟軟著陸的希望也在攀升，為美股在11月點燃新一波漲勢，並激勵蘋果股價再度衝高。

只不過蘋果股票現今並不便宜，根據分析師的推估，根據本季底的獲利預測推估，蘋果本益比已升高到32倍以上，比Alphabet與Meta都高。

展望明年，分析師仍舊看好蘋果股價前景，主要原因是智慧手機與電腦需求彈升，使其明年營收成長有望重新加速。另外蘋果的服務部門持續擴張，以及將在明年推出Vision Pro 虛擬實境頭戴裝置，也是投資人關注的另一焦點。

至於它所面臨的潛在變數則有美國司法部對谷歌的訴訟判決以及蘋果的AI發展策略不明。

美國司法部指控，谷歌每年向蘋果支付數十億美元，以成為iPhone和Safari的預設搜尋選項，此舉意在鞏固它在搜尋引擎市場主導地位的做法已經涉及不公。若谷歌在這場訴訟敗訴，可能導致蘋果失去數十億美元營收。

此外，隨著AI狂潮在全球興起，正當微軟、谷歌與亞馬遜都爭相搶搭AI列車，研發自家的大型語言模型與聊天機器人，蘋果迄今卻很少主動談及AI策略，也讓外界質疑它在該領域的進展是否大幅落後對手。