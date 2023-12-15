德國聯合執政三黨歷經1個月協商後終於解除明年度預算危機，決定縮減支出並增稅來填補預算缺口，所幸不影響對英特爾及台積電提供的建廠補助。
德國聯邦憲法法院先前在11月裁定，聯邦政府將防疫預算用在「氣候與轉型基金」（KTF）構成違憲，導致明年度常規預算出現170億歐元缺口。由於氣候基金是用來投資能源轉型及補助半導體產業，其中包括政府承諾對英特爾及台積電提供的建廠補助，因此一度引起市場不安。
根據執政聯盟稍早達成的結論，政府將透過縮減支出及增稅來填補明年度常規預算缺口。雖然氣候基金不列在常規預算內，但政府決定在明年縮減120億歐元氣候基金支出，預計明年至2027年總計縮減450億歐元，但德國總理蕭茲強調這段期間支出刪減後基金規模仍有1,600億歐元，不影響地方政府對晶片設廠的補助。
氣候基金縮減支出除了影響太陽能產業補助之外，也將取消電動車購車優惠。此外，政府原先預計在明年支出55億美元為一般家庭提供的電價補助也將取消。
在徵稅方面，將在明年調漲碳價並開徵塑膠稅。明年德國政府對暖氣及運輸燃料徵收的碳價將從每公噸30歐元調漲為45歐元。
財政部長林德納（Christian Lindner）也表示，以往德國每年都是從常規預算中撥款向歐盟支付14億歐元塑膠稅。為了節省常規預算，明年德國將針對不可回收塑膠向業者課稅，以此來支付歐盟塑膠稅。
在執政聯盟協商期間爭議最大的債務上限問題也在這次達成結論，決定至今連續4年因應疫情及地緣政治動盪而取消的債務上限將在明年恢復實施。
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