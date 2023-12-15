聯準會（Fed）準備明年降息後，有「新債券天王」之稱的雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）預言美國10年期公債殖利率將下跌至3％。匯豐資產管理認為市場忽略衰退風險上升問題，並同樣預期債市將重回多頭走勢。

Fed暗示明年可能至少降息3次，讓美國10年期債息在14日盤中大跌逾7個基點報3.962％，為7月底以來首次跌破4％水準。債息下跌代表債價上漲。

岡拉克認為Fed明年累計降息幅度不可能只有3碼，而是會累計超過3碼的減幅，這將讓債市迎接一波漲勢，並因此預期美國10年債息在明年將下看3％。

但他強調只要美國10年債息跌破4％，就幾乎是為美國經濟敲響警鐘。

匯豐指貨幣與信貸處於緊縮環境，給全球經濟造成「利率問題」，不斷增加明年經濟逆轉風險，但金融市場「可能並未為此做好準備」。

其預期美國通膨率在明年底或2025年初就會下跌至聯準會（Fed）的2％目標水準。至於其他主要經濟體的通膨率也會在明年陸續拉回至各國央行目標水準。

目前市場預期Fed明年第二季開始降息，全年累計降息幅度逾100個基點，歐洲央行會跟隨Fed降息步伐，英國央行開始降息時間會落後歐美。

匯豐全球首席策略師里托（Joseph Little）認為經濟正開始面對逆風，失業人數持續攀升可能令通膨進一步放緩。當民眾儲蓄不斷減少、信貸環境緊縮和勞動市場疲弱等，都指向明年經濟可能出現衰退。

高通膨會限制各國央行以貨幣措施來振興經濟的能力，使各國經濟出現衰退情況變得更頻繁。但目前市場普遍預期經濟「軟著陸」，即通膨率回到各主要央行目標，而避免經濟陷入衰退。

匯豐認為衰退風險上升問題正被市場忽略，其為因應衰退而部署防禦性策略，看好債市重回多頭走勢。里托指全球經濟疲弱和通膨持續放緩，給投資公債帶來有利環境，因此看好美債、部份歐元區核心國家公債、投資級債券和證券化債券。