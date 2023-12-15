日媒報導，日本政府一份計畫綱要顯示，將為包括電動車和高階晶片等五大產業，提供長達10年租稅優惠，以吸引企業投資。

知情者透露，政府預計14日敲定的2024財政年度稅制改革框架裡，包含這項租稅優惠措施。一旦落實，就可望在明年實施。

該措施將包括為每輛純電動車和氫燃料電池車，給予40萬日圓（約2,755美元）租稅優惠，插電式油電車的優惠每輛能得一半額度。

其他同樣獲得10年期租稅優惠的領域，包括晶片、以再生能源煉製的綠色鋼鐵、以生質廢棄物等為原料製成的永續航空燃料、和以生質原料製成的綠色化學品。

在半導體方面，符合資格企業未來10年裡，每年度的營利事業所得稅最高可享20％免稅額，一切視乎其產量和銷售量而定。若晶片商當年虧損，其免稅安排可保留至下一年度使用，最多保留三年。

至於其他四個領域的免稅額最高可達40％。據了解，獲得租稅優惠的五大產業，業者可在2026年3月底結束前，向政府提出獲得資格的申請計劃。從獲得批准開始計算的10年內就享有租稅優惠。

那些獲得租稅優惠的產業都是具有戰略性或有利環保，政府提出優惠計畫的目的，是以更容易實現獲利能力來吸引企業投資，從而協助日本達成推動包括綠色轉型等具有策略性的重要目標。

在計劃敲定明年度稅制改革之際，日本經濟產業省決定為羅姆半導體（Rohm）和東芝（Toshiba）合作在供電動車與工業界使用功率元件上的投資提供補助。

那五大獲得10年優惠的產業都具有發展潛力，因為日本擁有具備國際競爭力的技術。以半導體產業為例，各國政府都以各種優惠政策措施來大力發展，讓日本提出租稅優惠來吸引企業投資就顯得至關重要。