由於日本執政自民黨最大派系「安倍派」捲入政治獻金醜聞，日本首相岸田文雄14日宣布進行內閣改組，一口氣撤換4名閣員以挽救低迷聲勢。專家認為，隨著崇尚龐大貨幣刺激政策的安倍派官員下台，有利於日銀（央行）轉向寬鬆政策鋪平道路。
由於美國聯準會（Fed）立場轉鴿，加上市場對日本寬鬆政策退場預期升溫，帶動日圓14日強升1％至141.4日圓兌1美元，盤中一度升破141關卡，升抵140.95日圓，創7月31日以來的4個多月新高。
另據路透14日引述取得文件顯示，日本執政的自民黨稅改小組正規劃調降所得稅，盼能減緩物價上漲對民眾帶來的壓力。
自民黨和規模較小的聯盟公明黨（Komeito）決定放棄在新財年加稅以提高國防支出的規劃，日本首相岸田文雄視減稅為優先要務，藉此表明該國政府推動經濟成長議案的努力。
日本首相岸田宣布撤換官房長官松野博一，由前外相林芳正接任，經濟產業大臣西村康稔卸任，由齋藤健接任，坂本哲志接替宮下一郎擔綱農林水產大臣、松本剛明接替鈴木淳司擔任總務大臣。
政治動盪正值日銀貨幣政策關鍵時刻，外界預料該央行正預備撤出超寬鬆政策，推測將於明年某個時間點終結負利率。
儘管日銀在法律上可獨立運作，在決策時無須受到政府干預，但一直以來，政治壓力始終對決策造成影響。
曾由前首相安倍晉三領軍的安倍派，一直是日本執政的自民黨內最大派系，在岸田上任後仍具有極大決策影響力。該派系以鴿派立場著稱，支持龐大財政與貨幣振興措施，其中自民黨大佬世耕弘成（Hiroshige Seko）就一再呼籲推出財政支出措施以及要求超寬鬆政策能夠持續。
據日本媒體指出，隨著4位閣員下台，世耕弘成與另一位自民黨高層萩生田光一（Koichi Hagiuda）也已請辭，意味安倍派核心人士就此失勢。一位知悉經濟決策內情官員坦言，如今日本央行總裁植田和男，將可更自由地指導政策走向。
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