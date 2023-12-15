一個秋高氣爽的午後，筆者應邀參加台灣聯合大學系統20年的慶祝活動，當日現場嘉賓雲集，得以親炙台灣多名頂尖學者及現／前任系統校長的溫文風采，著實令人如沐春風。

■台聯大系統20年有成，跨領域相輔相成

台聯大系統是台灣第一個大學系統，2003年的初始成員為清華、交大、陽明、中央四校，後來陽明與交大合為一校，政大則在2021年加入，成員校各擅勝場，如清大的基礎科學、陽明交大的生物醫學與電子資訊、中央的環境科學，加上政大的人文法商，共組大學系統的強大綜效顯而易見，不僅能互補尋求跨領域教學的全面突破，更有益於加乘強大的研究能量，在國際間贏得普遍肯定。

筆者與聯大結緣，早在2008年、時任聯大系統校長曾志朗院士的引薦下，捐贈成立「台灣聯合大學系統信義榮譽講座」，邀請具國際聲望或特殊學術成就者主持講學及研究，著重於培養後進學者的誠信與正直風範。

「信義榮譽講座」是由聯大成員校輪流推薦，聘任不同專業領域的大師擔任榮譽講座教授。第一位是和信治癌中心醫院黃達夫院長，擔任2010年的「醫學及生物科技學術研究倫理素養講座」；接續是中央研究院劉兆漢院士，2012年擔任「基礎研究學術研究倫理素養講座」，期間頻繁與其他國家學者研習與交流，各自留下十分豐碩的研究成果。

講座的成立宗旨載明：學術倫理是一切研究的基石，所有從事學術研究的人都應該遵守學術倫理規範，才能使其研究成果贏得信任、並為社會所用。此後，在曾院士大力協助下，逐漸將學術倫理新知引進聯大系統，編譯手冊、培訓師資，建置學術倫理數位課程（附檢測機制），列為聯大研究生的必修課程，並成立「台灣學術倫理教育資源中心」，積極推展至其他學校。

由於成效良好，又適逢接連發生多起違反學倫的社會矚目案件，使得這套學術倫理數位課程陸續獲得國科會與教育部補助，也自2017年起陸續成為全台大學院校的學倫基本教材，成為全台研究生的必修課程。截至去年為止，已有117所大學研究生、31所大學部／專科部學生參與；亦有63所大學開設了共183門學倫課程、計有164位教師授課。

隨後，聯大成員校也共同設立「台灣聯合大學系統學術倫理辦公室」，與「台灣聯合大學系統學術倫理諮詢委員會」，宣示聯大系統貫徹推動學術誠信的決心與行動，並編撰發行《台灣研究誠信守則》，提出貫徹研究誠信的五項原則－誠實、尊重、嚴謹、課責與透明，作為台灣學術界推動研究誠信的參考。

這樣的成效遠遠超過筆者當初預期，再加上筆者早在2012年便與政大商學院攜手創設「信義書院」，專職負責推廣企業倫理教育，從一開始的缺乏師資、沒有教材，學生也興趣缺缺，一路到現在企業倫理已成為政大商學院的全院必修課（從大學部到博士班），更擴及到接軌國際趨勢的企業社會責任、永續發展相關課程；相信在政大加入之後，聯大系統的企業倫理推廣之路可望如虎添翼。

■高等教育融入企業倫理，造福莘莘學子

身為一個多數時候，總是覺得自己在企業倫理路上踽踽獨行的先行者，看到當前台灣高等教育在融入企業倫理的面向上，呈現一種眾聲喧嘩、百花齊放的景況，不由得感到非常欣慰；期待莘莘學子們都能在校園裡就養成完備齊全的倫理意識，未來不論在哪裡、從事什麼行業、與哪些人共事，都能妥適合宜地對待利害關係人，讓整體社會、乃至於全世界，因為有我們而更和諧美好。