依財政部最新公布的稅收統計，前11月稅收3兆2,877億元，提前達陣全年3.07兆元的預算目標。且若按往年12月稅收情況推估，今年全國稅收將超徵3,600億至3,800億元。自2021年以來，稅收已連三年超徵共逾1.3兆元。
超徵意味政府收入高於預期，如果以一般家庭比喻，等於年終領到一個大紅包。這時候，多數人的做法都應該是優先償還家中債務，例如車貸、房貸等，國家財政也當如此，超徵金額理應優先用於償債而非增加額外消費。
由於近年歲入執行優於預期，財政部也減少舉借、優先還債或累積至歲計賸餘。其中105年度至112年度已還債7,960億元（內含增加還本），107年度至112年度原編列債務舉借預算數合計6,556億元也均未舉借。
財政部並依公共債務法第12條第2項審視歲入執行狀況增加還本的規定，分別於其中四個年度增加債務還本1,090億元。相關年度歲入歲出賸餘扣除債務還本後的收支賸餘，均累計至歲計賸餘，供未來年度作為融資財源。
國際間對台灣的財政健全度也相當肯定，包括近兩年惠譽、穆迪及標準普爾三大信評都調升台灣長期債信或給予正向評價；瑞士洛桑管理學院公布的「2023年世界競爭力年報」，台灣「財政情勢」也進步四名到第六名。
但是政府不可以此自滿，台灣雖沒有外債、舉債金額也遠低於法定下限，畢竟仍不是零負債。以截至12月8日的最新國債鐘統計，中央政府一年以上債務未償餘額5兆8,188億元、短期債務300億元，平均每人負債仍有25萬元。
且依據經驗，稅收連三年大幅超徵，不代表未來就不會短徵，以2020年為例，稅收即短徵了200餘億元。在這樣的情況下，政府絕對有必要晴天備糧，今年超徵的3,600億元至3,800億元應更讓國人「有感」的降低債務餘額。
對於超徵稅收的運用，財政部除了會同主計總處，依公共債務法規定，於年度預算視歲入狀況及稅課收入執行情形適時審酌增加還本數，減輕債務負擔，更應該向國人公布明確的資用用途，以昭公信。
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