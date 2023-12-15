採用電力驅動的電動車，無疑是對未來社會及產業帶來重大影響的創新科技，同時還與能源、交通、資訊等領域息息相關，因此許多業者積極布局電動車市場，期能從中挖掘並拓展商機。
2022年世界汽車工業國際協會（OICA）數據顯示，全球汽車銷售數量約8,162萬輛，中國占32.9％最多，排名第二的美國約17.4％。全球各類電動車市場逾千萬輛，中國市場近700萬輛約占64％，歐洲約24％；美國較2021年大增88％，銷售約占9％。由於美國鄰近加、墨市場且有電動車電池材料等資源，因此北美躍為最令人矚目的電動車市場，也激發電動車業者前往投資與合作。
美國電動車市況熱絡，除新車款持續推出、充電設施改善，政府相關政策更是一大助力。美國總統拜登在2021年簽署的「購買美國貨」（Buy American）行政命令中，以200億美元更換政府部門的65萬輛用車，要求美國製造的零件需占50％以上；在十年內美國投資新能源汽車約1,740億美元，能源部加強投資電動車電池及儲能業投入29.1億美元。
■拜登政府力推，特斯拉助攻
美國推動電動車產業，兼負著振興汽車產業、零件美國化、發展再生能源等多面向目標。如美國基礎建設法案中，規劃150億美元投入電動車及其基礎設施。2022年特斯拉的TPC充電規格改名為「北美充電標準」（NACS）並開放充電站，有助於美國電動車市場的蓬勃。
加州為美國與全球環保法規最領先且最嚴格的地區之一，於2022年通過的《先進潔淨車輛法案第二期》（Advanced Clean Cars II）條例，規劃逐步減少燃油車比例，並至2035年達到所有新售車輛都必須是零排放車。若沒有達到要求，會處罰車廠；在電動車（EV）或燃料電池電動車（FCEV）的續航里程及電池容量等品質也有規範。
此外，拜登在去年COP27期間提出頗具話題的《降低通膨法案》（IRA），也成為美國電動車市場的成長動力。符合電池產地認定之下，對電動的乘用車與商用車、甚至是二手車，皆可提供額度不同的購車補助，以能加速燃油車輛的汰舊換新。
■美加墨一體，攜手建構完整生態系
美國制定十年期的車用電池藍圖，著手與加、澳、巴西等盟國合作投資關鍵礦物開採；在跨州高速公路上使用充電設備，美國於中西部五州建立電動車網路，與加拿大合力打造長達900英里的跨國充電廊道。
2020年7月起實施的《美加墨協定》（USMCA）為期16年，三國規範對車輛的原料、零組件、整車等生產製造，製造比例認定及勞工最低時薪為16美元等規定，促使北美地區建構更有利電動車供應鏈的完整生態的環境，美國更是善用車用電子、車用半導體等技術優勢，擴大鼓勵國內外車廠與相關業者前往當地投資。
目前已有臺灣業者打進美國電動車充電設備和車聯網市場、亦有朝向北美電動巴士進軍；加上臺廠已成為特斯拉長期重要供應商，台積電、聯電等都主攻車用晶片、友達、群創在車用面板有一席之地；鴻海與美國車廠合資成立MobileDrive及MIH逾2千家會員並涵蓋歐美日台等廠商，近期群創宣布看好電動車應用跨入半導體封裝等，都是業者積累前往北美電動車發展的主要量能。
觀察電動車市場動能比以往更為快速，美國政府補助各州設置充電設備、要求公部門採購電動車，鼓勵美國製造關鍵零組件、補助消費者採購電動車等大手筆措施，電動車帶動電池及充電設施等成長，讓美國有機會繼續成為單一國家發展快速的市場。車廠的新車開發更期待資通訊、材料與半導體等新興科技業者合作將更為密切且直接。臺灣業者在資通訊、半導體有高度專業能力，在下世代電動車產品切進智慧與潔淨關鍵領域，不論智慧感知、車用半導體、充電聯網或者電池材料、潔淨動力關鍵零組件等，期將開啟在車用電子和電動車系統的潛力商機。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：