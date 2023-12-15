採用電力驅動的電動車，無疑是對未來社會及產業帶來重大影響的創新科技，同時還與能源、交通、資訊等領域息息相關，因此許多業者積極布局電動車市場，期能從中挖掘並拓展商機。

2022年世界汽車工業國際協會（OICA）數據顯示，全球汽車銷售數量約8,162萬輛，中國占32.9％最多，排名第二的美國約17.4％。全球各類電動車市場逾千萬輛，中國市場近700萬輛約占64％，歐洲約24％；美國較2021年大增88％，銷售約占9％。由於美國鄰近加、墨市場且有電動車電池材料等資源，因此北美躍為最令人矚目的電動車市場，也激發電動車業者前往投資與合作。

美國電動車市況熱絡，除新車款持續推出、充電設施改善，政府相關政策更是一大助力。美國總統拜登在2021年簽署的「購買美國貨」（Buy American）行政命令中，以200億美元更換政府部門的65萬輛用車，要求美國製造的零件需占50％以上；在十年內美國投資新能源汽車約1,740億美元，能源部加強投資電動車電池及儲能業投入29.1億美元。

■拜登政府力推，特斯拉助攻

美國推動電動車產業，兼負著振興汽車產業、零件美國化、發展再生能源等多面向目標。如美國基礎建設法案中，規劃150億美元投入電動車及其基礎設施。2022年特斯拉的TPC充電規格改名為「北美充電標準」（NACS）並開放充電站，有助於美國電動車市場的蓬勃。

加州為美國與全球環保法規最領先且最嚴格的地區之一，於2022年通過的《先進潔淨車輛法案第二期》（Advanced Clean Cars II）條例，規劃逐步減少燃油車比例，並至2035年達到所有新售車輛都必須是零排放車。若沒有達到要求，會處罰車廠；在電動車（EV）或燃料電池電動車（FCEV）的續航里程及電池容量等品質也有規範。

此外，拜登在去年COP27期間提出頗具話題的《降低通膨法案》（IRA），也成為美國電動車市場的成長動力。符合電池產地認定之下，對電動的乘用車與商用車、甚至是二手車，皆可提供額度不同的購車補助，以能加速燃油車輛的汰舊換新。

■美加墨一體，攜手建構完整生態系

美國制定十年期的車用電池藍圖，著手與加、澳、巴西等盟國合作投資關鍵礦物開採；在跨州高速公路上使用充電設備，美國於中西部五州建立電動車網路，與加拿大合力打造長達900英里的跨國充電廊道。

2020年7月起實施的《美加墨協定》（USMCA）為期16年，三國規範對車輛的原料、零組件、整車等生產製造，製造比例認定及勞工最低時薪為16美元等規定，促使北美地區建構更有利電動車供應鏈的完整生態的環境，美國更是善用車用電子、車用半導體等技術優勢，擴大鼓勵國內外車廠與相關業者前往當地投資。

目前已有臺灣業者打進美國電動車充電設備和車聯網市場、亦有朝向北美電動巴士進軍；加上臺廠已成為特斯拉長期重要供應商，台積電、聯電等都主攻車用晶片、友達、群創在車用面板有一席之地；鴻海與美國車廠合資成立MobileDrive及MIH逾2千家會員並涵蓋歐美日台等廠商，近期群創宣布看好電動車應用跨入半導體封裝等，都是業者積累前往北美電動車發展的主要量能。

觀察電動車市場動能比以往更為快速，美國政府補助各州設置充電設備、要求公部門採購電動車，鼓勵美國製造關鍵零組件、補助消費者採購電動車等大手筆措施，電動車帶動電池及充電設施等成長，讓美國有機會繼續成為單一國家發展快速的市場。車廠的新車開發更期待資通訊、材料與半導體等新興科技業者合作將更為密切且直接。臺灣業者在資通訊、半導體有高度專業能力，在下世代電動車產品切進智慧與潔淨關鍵領域，不論智慧感知、車用半導體、充電聯網或者電池材料、潔淨動力關鍵零組件等，期將開啟在車用電子和電動車系統的潛力商機。