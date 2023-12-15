12月，作為全年最後一個月份，雖然全球主要央行仍迎來年度最後一次利率會議，但由於聖誕和元旦假期來臨，歐美投資者相對較不活躍，成交量和波幅都相對較弱。不過，2023年12月似乎意外突出，先有黃金在月初第二個交易日便創下了2,135美元的新高水準，而在美元疲軟之際，今年截至11月貶值11.5％、並創下33年新低的日圓也突然暴漲。
■美日利差與美日匯價關係緊密
美元兌日圓突發暴漲，雖然消息面上是因日本央行（日銀）總裁植田和男和副總裁冰見野良三的鷹派發言，掀起市場對日銀即將退出超寬鬆貨幣政策的憧憬，但日圓升值其實有跡可尋。
自11月中旬美國通膨與一系列經濟過熱的指標明顯回落後，美元指數就一連跌破105、104關口；市場對美國進一步升息的熱度持續降溫，對降息的渴望則不斷增加，美債長短期的殖利率都明顯下行。
同時，市場對歐、澳甚至英國央行在明年降息都開始過分期待。因此，歐、澳、英債殖利率也都有所下降，美債息與這些國家債息的差距並沒有大幅拉開。唯一的意外，就是過去一直維持負利率、殖利率曲線控管（YCC）和超寬鬆貨幣政策的日銀。
由於日債殖利率和YCC控管操作維持不變，但美債明顯下行，使得美日利差收窄，美元兌日圓明顯回調並非偶然，日圓升幅在12月更超越眾多主要非美貨幣。再仔細看，其實12月美日利差已回到8月初來的低點，而美元兌日圓也是回調至8月時的140水準附近。
由此可見，美日利差與美元兌日圓的走勢息息相關。由於美國聯準會（Fed）主席鮑爾在本周利率決策會議後大放「鴿」聲，令市場更加確信美國此波升息已觸頂，並預期Fed會在明年上半年降息，導致美元指數進一步跌破103關卡，美債殖利率也同步回落。因此，未來美日利差可望進一步收窄；技術面上，美元兌日圓也形成了下行趨勢線，如果接下來美元的反彈未能突破148.50，就有可能回挫至141.50，甚可能跌破140關卡。
然而，要注意市場的目光何時開始轉移至降息預期。假設未來Fed降息步伐不及預期，也就是到明年下半年才開始降息，美日利差仍可能再次擴大，美元兌日圓在137至140區間會尋獲支持，甚至再次重返150水準。
■日債利率似難輕易轉變上行
日圓的升值，表面上與日銀言論有關，但實際原因仍是美日利差。只要日銀維持超寬鬆貨幣政策和負利率，美元兌日圓走勢改變，更多與美元相關而非日圓自身。
這是由於日銀改變貨幣政策的空間和理由，目前仍非常不足。對日銀而言，日圓貶值雖傷害本土企業和資產，但仍是刺激經濟必要措施。而過去一年，日本所出現的通膨回升，似乎仍未有力說服日銀轉變目前的刺激措施。
通膨持續向上是日銀樂見的狀況，畢竟日本一直未能走出長年通縮環境，消費降級導致經濟不景氣。雖然日本消費者物價指數（CPI）年增率自去年起明顯向上，今年一直在3至4％的高區間徘徊，但仍需注意這樣的通膨似乎只是輸入型通膨。
從薪資成長率來看，日本平均每月實質現金收入成長率自去年4月起一直呈現負值；在日圓創下33年新低之時，通膨率在3％上方，但薪資成長卻連續四個月在-2％以外。輸入型通膨未能帶來國內的薪資成長加速，物價上漲導致日本人消費力未有提升，這樣的經濟成長並不能持續，也將會是日銀改變超寬鬆貨幣政策和負利率的最大難題，只要稍有不慎，便會將安倍時期累積的經濟刺激成果化為烏有。
因此，雖然日銀口風開始轉變，調整YCC政策的可能性存在，但要揚言退出超寬鬆政策，似乎仍有一段長路要走，其中不確定性還很多。
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