美國聯準會（Fed）今年最後一次利率決策決定按兵不動，市場開始關注何時降息。國泰世華銀行14日表示，降息可以觀察兩指標，包含美國通膨率回落至2.5％～3％，及失業率漸升至4.2％以上，將較有把握釋出降息訊號。

預期降息，國泰世華銀亦看好股市前景，但因近期情緒面過於樂觀，也提醒投資人要留意股市上漲過程中有拉回可能。

國泰世華銀預期2024年股市會呈現「或躍在淵」態勢，製造業獲利改善、庫存去化將優於2023年，有利支撐股市下檔空間，長線股市前景看好。

國泰世華銀表示，從美聯準會會後的聲明，聯準會已進一步暗示升息循環結束，且依照最新聯準會點陣圖，2024年底的利率中位數已由9月的5.1％下修至4.6％，預期有3碼的降息空間。

市場關注美國降息的訊號何時會出現？國泰世華銀行認為，美國過熱的經濟環境已有降溫態勢，讓美國聯準會再度升息的必要性降低，但通膨仍居高不下，使聯準會傾向延續較高位的利率。但若之後美國通膨率順利回落至2.5％～3％、失業率漸升至4.2％以上，美聯準會才較有把握釋出降息訊號。

展望2024年的景氣與金融市場，國泰世華銀表示，預計2024年景氣復甦力道仍偏緩，製造業築底完成漸趨回溫，服務業從目前高度成長漸回常態。至於債市方面，預期2024年美國10年期公債殖利率會落在3.5％～4％，高利環境走入尾聲，對於鎖定穩定息收的投資者而言，為最後的極佳布債時機；匯市部分，美元走勢已持續反應美國升息行情結束，後續將更進一步考量美歐降息情況，美元會有較今年偏弱表現。