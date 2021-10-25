【時報-台北電】中國鋼鐵工業協會召開三季度資訊發佈會表示，今年前9月中鋼協會員企業實現利潤總額3193億元，同比增長1.23倍；平均銷售利潤率為6.03%，同比上升2.18個百分點。
從月度情況看，6月份以後受產量下降、價格回落、成本上升等因素影響利潤環比下降。其中9月份實現利潤294億元，環比下降10.8%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
【時報-台北電】中國鋼鐵工業協會召開三季度資訊發佈會表示，今年前9月中鋼協會員企業實現利潤總額3193億元，同比增長1.23倍；平均銷售利潤率為6.03%，同比上升2.18個百分點。
從月度情況看，6月份以後受產量下降、價格回落、成本上升等因素影響利潤環比下降。其中9月份實現利潤294億元，環比下降10.8%。（編輯整理：張嘉倚）
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