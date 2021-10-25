立法院經濟委員會25日審查「公司法修正草案」，針對公開發行公司召開視訊股東會進行修法討論。至於哪些平台可以承接「視訊股東會」，金管會副主委蕭翠玲指出，一定要有包括一定的股務代理經驗、注重資訊安全、可提出備援系統這三大條件，才能承接舉辦視訊股東會。
蕭翠玲表示，因應疫情，今年開放以視訊輔助方式舉行，總計有17家上市櫃公司股東會以此方式召開，未來修法開放後，金管會將參考今年推動視訊輔助方式召開股東會情形，並參酌國外相關作法，配合訂定相關子法規範及配套措施。
蕭翠玲在報告時指出，根據目前法令限制，因為公司法第172條之2第1項規定，公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之，而依同條第3項規定，第1項規定於公開發行股票公司並不適用，所以目前在法制面，公開發行公司仍無法以線上召開股東會方式完全取代實體股東會。
因應疫情，為避免召開實體股東會有群聚感染的風險，金管會經報請中央流行疫情指揮中心同意於5月20日公告所有公開發行公司自5月24日起至6月30 日止，停止召開股東會，其後為防疫需要及兼顧股東會順利召開，經報指揮中心同意本會於6月29日修正公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，開放符合一定條件的公開發行公司，於8月16日至8月31日期間，得採實體股東會並以視訊輔助方式召開股東會。
至於今年上市櫃公司股東會利用視訊輔助召開的情形，蕭翠玲指出，經統計8月17日至8月30日計有17家已召開視訊輔助股東會，包括上市公司8家、上櫃公司6家、公開發行公司3家，據觀察發現，包括報到、提問、直播觀看、答覆、計票等運作順暢。
蕭翠玲表示，為放寬公開發行公司得採視訊方式召開股東會，經濟部已參採金管會建議於9月9日完成公司法預告修正第172條之2第3項規定草案條文，公開發行股票之公司，其應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定，未來公司法修正通過後，金管會將參考今年推動視訊輔助方式召開股東會情形，並參酌國外相關作法，配合訂定相關子法規範及配套措施。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：