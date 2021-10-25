【時報記者沈培華台北報導】聯電ADR上周五跌1.16%，聯電(2303)今日開低走低，早盤一度跌1元至57.3元，持續整理格局。聯電將於本周三(10月27日)舉行法說會，目前法人對聯電第4季展望仍為正向。

由於目前晶圓代工產能吃緊，價格走勢向上，長期半導體應用需求亦持續增長，市場傳出，聯電有意斥資千億元在新加坡興建其第2座12吋廠，讓外界再度關注晶圓廠的產能擴增動態。

但對上述消息，聯電予以否認，表達目前並沒有在新加坡興建新廠的計畫。聯電是否持續擴產，預計也將成為本次法說會的焦點之一。

聯電今年4月已宣布將斥資新台幣千億元在南科擴產，預計未來3年將投入新台幣1500億元。

聯電將於10月27日舉行法說會，目前法人對聯電第4季展望仍為正向。外資法人看好，聯電受惠於產能持續滿載且產品組合仍佳，有利第4季營收再挑戰新高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意