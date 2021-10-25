【時報記者任珮云台北報導】反聖嬰現象（La Nina）連續第二年捲土重來。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，造成全球嚴冬和嚴重乾旱的氣候再次出現。冷空氣報到，反成了羽絨衣大廠廣越(4438)股價催化劑，廣越10月中以來股價反彈逾1成，股價在突破半年線之後呈仰攻型態。

反聖嬰現象將在未來幾週內加強，並且預估在2022年春季減弱，這可能會加劇將到來的北半球冬天的強冷度。

廣越今年營收仍看2位數年增，目前訂單滿手，公司先前就預告，10月和11月的營收會非常旺。也就是說，今年Q4是全年最旺的一個季度。

展望明年，公司預估將增加35條生產線，新增包括越南隆安廠10條，約旦廠10條，中國嘉興8條，越南前江5條，馬來西亞2條。廣越今年客戶年成長最多的品牌是VF，今年VF營收占比成長快速增加，主要是VF補庫存，以及廣越具有約旦廠優勢，並且因應VF需求，廣越也新開中國廠。今年廣越於5月在約旦購買第三個廠，因約旦具免稅優勢，未來前景展望看好。

(時報資訊)

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