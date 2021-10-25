【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)明日法說會即將登場，為台股重量法說之一，市場屏息以待，美系外資提前針對聯發科出具最新研究報告，看好在4G SoC、WiFi 6依舊強勁，聯發科第四季營收季減有機會控制在5%，換言之，表現可望淡季不淡，惟外資也點出，晶圓的台積電(2330)代工成本漲價，將成為聯發科明年最大挑戰，維持聯發科加碼評等，目標價1280元。

聯發科法說會將在明日登場，美系外資表示，先前擔憂5G智慧手機和電視恐出現庫存修正，然而，目前看到市場對4G SoC和WiFi 6依舊強勁，聯發科也調漲相關晶片價格，故看好聯發科第四季營收將僅會季減少約5%，且單季利潤率也可能維持在46%的水準。

美系外資表示，大陸9月工信部智慧手機銷售數據依然疲弱，出貨量相較去年同期下降5%，不僅如此，5G產品的組合占比更由8月的77%下滑到73%，這表示大陸智慧手機產業仍處於庫存消化模式，且5G智慧手機的升級似乎也出現大幅度放緩，這也剛好可以解釋為什麼4G智慧手機需求持續時間更長。

美系外資更點出，目前已經看到聯發科削減了一些來自台積電的5G SoC 6奈米晶圓，因此，5G SoC庫存風險應該是可控的，且可將重點擺在2022年5G的滲透率是否會加速，此外，聯發科的另一個重點應該是即將推出的旗艦5G SoC天璣2000，後續在2022年的市占率表現。

美系外資表示，晶圓代工成本上漲將是聯發科即將到來的挑戰，估計聯發科60~70%的晶圓來自台積電，2022年平均晶圓成本可能增加5~10%，市場應該很關心聯發科能否將成本轉嫁給客戶，而在晶圓上揚的狀況下，恐出現產品組合轉向低端5G SoC，故聯發科可能會嘗試和二級晶圓代工廠合作，藉此維持毛利率，因此，預測聯發科2022年利潤率將面臨一些壓力，但毛利率仍保持在45% 左右，維持聯發科加碼評等，目標價1280元。

(時報資訊)

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