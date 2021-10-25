【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】25日港股開盤時走勢疲弱，因缺乏主流，恆生指數持續在兩萬六上下整理。目前，恆生來到26,091.45點，跌35.48點或0.14%。國企指數則在9,324.91點，跌31.94點或0.34%。
由於中國大陸即將在部分地區進行房地產稅改革試點，故近期反彈的相關類股普遍開低。例如，龍湖跌逾3%；中海外開低2.6%；融創中國也開低4.8%。至於物產管理業者旭輝永升服務因配股折價9%，股價開低8.6%為15.8港元。
大型科網股有氣無力，美團跌1.3%；騰訊跌0.8%；小米跌0.6%；阿里巴巴與京東平盤整理。
上周創新高的比亞迪開低1%為292.4港元，但隨後買盤湧入，股價漲逾1%，一度突破300港元關卡。
恒大相關個股逆勢走高，恒大汽車曾逾16%，高點見4.2港元；恒大漲逾4%，高點見2.85港元；恒大物業也升1%，高點見4.88港元。
電力相關族群表現亮眼，中國電力漲逾6%；潤電漲3%；龍源電力也漲超過4%。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：