【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】25日港股開盤時走勢疲弱，因缺乏主流，恆生指數持續在兩萬六上下整理。目前，恆生來到26,091.45點，跌35.48點或0.14%。國企指數則在9,324.91點，跌31.94點或0.34%。

　由於中國大陸即將在部分地區進行房地產稅改革試點，故近期反彈的相關類股普遍開低。例如，龍湖跌逾3%；中海外開低2.6%；融創中國也開低4.8%。至於物產管理業者旭輝永升服務因配股折價9%，股價開低8.6%為15.8港元。

　大型科網股有氣無力，美團跌1.3%；騰訊跌0.8%；小米跌0.6%；阿里巴巴與京東平盤整理。

　上周創新高的比亞迪開低1%為292.4港元，但隨後買盤湧入，股價漲逾1%，一度突破300港元關卡。

恒大相關個股逆勢走高，恒大汽車曾逾16%，高點見4.2港元；恒大漲逾4%，高點見2.85港元；恒大物業也升1%，高點見4.88港元。

　電力相關族群表現亮眼，中國電力漲逾6%；潤電漲3%；龍源電力也漲超過4%。

(時報資訊)

#稅改 #港股 #恆生

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28512.47 -292.38(1.02%)
10:26
南韓KOSPI
3012.69 +6.53(0.22%)
10:26
香港恆生
26156.20 +29.27(0.11%)
10:31
上證指數
3588.03 +5.42(0.15%)
10:31
深圳成指
14492.12 -0.70(0.00%)
10:31
英國FTSE
7204.55 +14.25(0.20%)
10/22
法國CAC
6733.69 +47.52(0.71%)
10/23
德國DAX
15542.98 +70.38(0.45%)
10/22

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