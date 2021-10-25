【時報-台北電】台經院公布最新景氣動向調查，9月服務業與營建業營業氣候測驗點上揚，製造業測驗點呈現連續五個月下滑態勢。

9月製造業營業氣候測驗點為101.64點，較上月修正後之103.63點減少1.99點，呈現連續五個月下滑態勢。9月服務業營業氣候測驗點為95.38點，較上月修正後之93.27點上揚2.11點，呈現連續兩個月上揚態勢。營建業2021年9月營業氣候測驗點為110.82點，較8月之107.04點上揚3.78點，為連續第三個月上揚的態勢。

製造業廠商認為9月景氣為「好」比率為20.0%，較8月26.1%減少6.1個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為25.4%，較8月24.4%增加1.0個百分點，化學工業與紡織業廠商看壞當月景氣，而權重較大的電子機械業與鋼鐵基本工業看壞當月景氣的廠商比例略高於看好；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由8月的31.3%減少3.5個百分點至當月的27.8%，看壞比率由8月的14.9%增加4.0個百分點至當月的18.9%，化學工業與橡膠製品業看壞未來半年景氣表現，其餘產業則看好或持平看待未來半年景氣。

服務業受惠於防疫政策持續鬆綁，餐廳放寬使用隔板、梅花座和維持社交距離等規定，加上五倍券正式起跑，又適逢消費旺季，各大通路紛紛加碼響應來搶攻報復性消費需求，對於刺激終端買氣將有顯著加分作用，故零售業與餐旅業者大多看好未來半年景氣表現。

營造業正處年底前趕工潮，加上各地大型廠辦陸續動土興建，故2021年9月營造業景氣以好轉視之。展望未來，未來公共建設預算持續擴張，且過去受外力因素而影響進度的重大投資也可望加速追趕進度，加上前瞻三期將開始收尾，又有地方建設密集展開，預料將釋出較多工程標案，故未來半年營造業景氣將以好轉看待。至於不動產業，9月五大不動產仲介業者交易量普遍較8月上揚1~13%，為連續三個月的上揚，房市不管是供給或需求面，均出現擴張的局面，顯然房市多頭格局趨勢仍穩固，短期內房市量小增、價格居高不下，將是未來市場的常態。（編輯整理：張嘉倚）

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