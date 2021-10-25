【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16790.96點，跌97.78點；總計355家漲、454家跌、142家持平；委買26574501張、委賣19227642張；總成交值1093.94億元。

(時報資訊)

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