【時報-台北電】因全球主要生產國中國，煤炭價格連日大跌，有數據顯示，近日中國煤炭產量創今年新高，超過1,150萬噸，比9月中旬增加120萬噸以上，整體冶煉成本下降，但下游廠家仍然因高昂價格令需求下降，開工率不如預期，致倫敦(LME)鋁價下跌。

終場上周五(10/22)倫敦(LME)期鋁下跌1.46%，較前一日再下跌42.5美元，報每公噸2,868美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#LME #煤炭 #期鋁

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（更新：2021/10/25）
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