【時報記者任珮云台北報導】美國科技股超級財報週高峰期即將於本週登場，包括德儀、超微、微軟、蘋果、Google等都將公布第三季財報，另外，國內也有許多科技大廠法說將舉行，不論是美股財報或是台廠法說內容，除對產業未來的展望將受投資市場高度關注，亦將牽動相關供應鏈與個股股價表現，根據Refinitiv IBES數據預估，第三季美股獲利年增率預期可達32%，若美國科技股財報表現亮眼，則有望激勵台股挑戰萬七大關。本周台股挑戰季線和半年線反壓，今早新台幣匯價以27.94元開盤，小貶3.8分，不過，開盤後半小時匯價升破27.9元，最高匯價為27.875元，升值2.7分。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，9月外銷訂單金額創歷年單月新，出口金額連19紅，且1月至9月出口訂單較去年同期成長32.4%，累計年迄今訂單金額高達4816.3億美元，改寫歷年同期新高紀錄，即使單看第三季訂單金額1717.1億美元，同樣刷新創歷史新高，反映出關鍵電子零組件及高科技應用晶片的短缺現象仍存在，有利相關供應鏈強勢的價格主導性，進而推升企業第四季的獲利能力。

另外，葉獻文強調，近期亦值得觀察11月即將登場的拜習會，兩國是否討論鬆綁貿易關稅限制等議題，若兩國貿易關稅限制能朝正向發展如消除關稅壁壘等，進而降低全球物價，消除市場目前對通膨的疑慮，對於全球金融市場將帶來相當大的正面幫助，也利於台股第四季的作夢行情表現。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，預估第三季歐美在商品消費與服務性消費都有機會大幅成長，對於台灣出口業者仍有利多。傳統產業如新電動車、全球汽車、航空與餐廳，在歐美經濟漸見解封後，預估將會受惠，台灣產業則將會在航空零組件、戶外運動服飾與休閒鞋、腳踏車等類持續受惠增長，第四季建議往新能源概念股、環保減碳與ESG概念類股布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則表示，台灣產業優勢仍在於上游高科技類如：晶圓代工、IC設計等先進製程與技術領先，晶圓代工漲價後，更帶動周邊其他表現，布局仍以電子股為重，並搭配少數傳產與金融股，看好項目包括：移動通訊、高速運算、汽車電子、電動車等趨勢主軸。

(時報資訊)