【時報-台北電】受惠於美元疲軟提振，以及中國需求增加，據美國農業部週出口銷售報告顯示，棉花銷售較前一周大幅增長，並較前4周平均增長20%，帶動低接買盤進場，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨 漲2 %，報每磅108.26美分，3月棉花期貨漲2 %，收盤每磅106.19美分。
據了解，中國將進口更多棉花，主要是儲備釋放比原計劃更多的庫存，以將工廠與新作物聯繫起來，以及高額價格的激勵追價外國棉花。
中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸21115元人民幣，與前一日減少310元人民幣；庫存方面，截至10月21日，ICE登記庫存29625包。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)
(時報資訊)
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