立法院經濟委員會25日審查「公司法修正草案」，針對視訊股東會議題進行修法討論，經濟部長王美花表示，8月18日邀集法相關單位開會就放寬股東會視訊開會之修法方向研商，目前草案修正重點為放寬公司以視訊方式召開股東會，已送行政院審查。

國內COVID-19疫情在5月間轉趨嚴重，因應疫情發展，中央流行疫情指揮中心5月19日宣布全國疫情警戒均升級為第三級，須停止室內5人以上、室外10人以上之聚會，由於正適逢6月公司股東常會旺季，造成許多公司無法如期召開股東會，讓視訊股東會的議題獲得討論。

王美花報告時表示，現行公司法第172條之2規定於2018年修正時，鑒於科技發達，以視訊會議方式開會，亦可達到相互討論之效果，與親自出席無異，故而放寬非公開發行股票公司經章程訂明後，得以視訊會議或中央主管機關公告之方式召開股東會，但當時考量公開發行股票之公司股東人數眾多，且視訊會議尚有股東身分認證、視訊斷訊之處理、同步計票技術之可行性等相關疑慮，執行面尚有困難，故排除公開發行股票公司適用視訊會議。

關於視訊股東會議題，王美花指出，又隨著數位科技之進步，股東以視訊方式參與股東會並行使股東權之需求，也日趨成長，經濟部於8月18日邀集法務部、金管會、證交所、集保、投保中心、股務協會、證券公會等相關單位開會就放寬股東會視訊開會之修法方向研商。

由於因修法後係增加股東參與出席股東會之機會，並有利股東權益行使及公司數位發展，各界皆表示正向支持，法案預告期間亦無反對意見，因此已擬具「公司法」第172條之2及第356條之8修正草案於10月13日函請行政院審查。上開送行政院版之草案修正重點為放寬公司以視訊方式召開股東會，希望在草案通過後，開放公司股東會以視訊方式召開，為強化公司治理及保障股東權益，推動公司數位轉型，經濟部也將另規劃配套措施，讓各公司遵循。

(時報資訊)