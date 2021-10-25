【時報-台北電】通膨擔憂仍在，紐約期金微幅反彈；儘管市場對通膨的擔憂令金價反彈，但消息指出，聯準會(Fed)將盡快開始進行縮減購債計畫，並期待明年通膨將有望緩解，令終場漲幅受限。
分析師則認為，儘管Fed可能加速縮減購債計畫，但鑒於就業率仍然偏低，因此短期內預料可能暫不升息。其中紐約期金漲幅0.8%，白銀漲1.2%。
上周五(10/22)收盤報價，12月黃金漲14.4美元，報每盎司1796.3美元，12月白銀漲0.28美元，報每盎司24.45美元，1月白金漲2.4美元，報每盎司1052.10美元，12月鈀金漲17.5美元，報每盎司2035.60美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
(時報資訊)
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