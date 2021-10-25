【時報-台北電】供應緊張，上周五歐美原油期貨彈逾1%；據美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的最新數據指出，上周石油鑽機數量減少2座，來到443座，為7周以來首次出現下降，該數據亦可為衡量未來產量的指標之一。

此外中國、印度及歐洲的天然氣和煤炭短缺，促使發電廠轉而使用燃料油或柴油運行，連帶引發對石油產品的需求。分析師表示，儘管近期油價波動較大，但結構性的供應緊張一直是驅動市場的最大因素，這也激勵了終場油價反彈；其中美國原油漲幅1.5%，倫敦原油漲幅1.1%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲1.26美元，報每桶83.76美元；11月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.54美元；11月RBOB汽油維持平盤，報每加侖2.48美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.92美元，報每桶85.53美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)