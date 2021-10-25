【時報-台北電】25日A股三大指數開盤，滬指報3574.26點，跌0.23%；深成指報14491.21點，跌0.01%；創指報3303.22點，漲0.56%。隨後創業板指數拉高，上漲1.5%。
儲能板塊開盤拉升，新風光、東方日升漲超10%，申菱環境、盛弘股份、高瀾股份、德賽股份、中國寶安、天合光能、英維克漲幅居前。燃氣板塊走強，新疆火炬漲停，新天然氣、洪通燃氣、陝天然氣、深圳燃氣、長春燃氣等漲幅居前。電力板塊急漲，文山電力漲停，浙江新能、金開新能、西昌電力、樂山電力、嘉澤新能、恒盛能源等漲幅居前。
房地產板塊開盤走低，京投發展跌停，特發服務、首開股份、蘇寧環球、格力地產、中交地產等跌幅居前。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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