【時報-台北電】25日A股三大指數開盤，滬指報3574.26點，跌0.23%；深成指報14491.21點，跌0.01%；創指報3303.22點，漲0.56%。隨後創業板指數拉高，上漲1.5%。

儲能板塊開盤拉升，新風光、東方日升漲超10%，申菱環境、盛弘股份、高瀾股份、德賽股份、中國寶安、天合光能、英維克漲幅居前。燃氣板塊走強，新疆火炬漲停，新天然氣、洪通燃氣、陝天然氣、深圳燃氣、長春燃氣等漲幅居前。電力板塊急漲，文山電力漲停，浙江新能、金開新能、西昌電力、樂山電力、嘉澤新能、恒盛能源等漲幅居前。

房地產板塊開盤走低，京投發展跌停，特發服務、首開股份、蘇寧環球、格力地產、中交地產等跌幅居前。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#滬指 #深成指 #創指 #創業板指

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28512.47 -292.38(1.02%)
10:26
南韓KOSPI
3012.69 +6.53(0.22%)
10:26
香港恆生
26156.20 +29.27(0.11%)
10:31
上證指數
3588.03 +5.42(0.15%)
10:31
深圳成指
14492.12 -0.70(0.00%)
10:31
英國FTSE
7204.55 +14.25(0.20%)
10/22
法國CAC
6733.69 +47.52(0.71%)
10/23
德國DAX
15542.98 +70.38(0.45%)
10/22

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