【時報-台北電】中國電力發佈「建設世界一流清潔能源企業」戰略定位，計畫到2023年底，公司的清潔能源裝機占比超70%、清潔能源收入占比超50%；綜合智慧能源收入占比超15%，落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超100個。到2025年底，境內清潔能源裝機占比超90%、清潔能源收入占比超70%；綜合智慧能源收入占比超25%，落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超200個。

中國電力表示，在新的戰略框架下，公司將以「低碳賦能美好生活」為宗旨，秉承"綠色賦能、智慧創新、共同成就"的核心理念，立足清潔低碳能源生產商、綠色能源技術服務商、雙碳生態系統集成商的"三位一體"定位，著力推進光伏、風電、水電、地熱能、生物質能等清潔低碳能源發展。

上證報指出，2021年截至目前中國電力已落地光伏風電專案近1000萬千瓦，鎖定風光專案資源2000萬千瓦。同時，中國電力在儲能、氫能、綠電交通、鄉村振興等新興產業方面精准佈局，均已取得良好成效。（編輯整理：張嘉倚）

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