【時報記者張漢綺台北報導】全訊(5222)前9月合併營收為6.8億元，年增46.81%，隨第4季國防產品出貨旺季來臨，全訊預估，整體營運可望挑戰新高，全訊二廠預估明年第1季開始量產，隨著二廠加入全產能量產後，總產能可望增加1倍以上；今天以每股104.49元上市掛牌，早盤股價逆勢大漲，盤中漲幅達65%，站上170元關卡。
全訊為專業砷化鎵、氮化鎵微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)及功率放大器(PA)製造商，是台灣目前唯一專攻第二代半導體砷化鎵(GaAs)及第三代半導體氮化鎵(GaN)製程相關高頻通訊產品整合元件廠(IDM)公司，目前公司擁有一座4吋晶圓廠，提供客戶上游晶圓設計、製造、封裝測試，到終端功率放大器(PA)模組及次系統等一條龍的產品服務。
全訊表示，公司以化合物半導體製程深耕高階國防軍用功率放大器(PA)市場超過20年，多年來以利基型的砷化鎵(GaAs)及氮化鎵(GaN)製程技術，自行研發並提供政府國防相關單位及國際軍工產業客戶1GHz- 40GHz不同頻帶及傳輸速度的客製化功率放大器(PA)晶片、模組及次系統，近期並拓展至5G商用毫米波市場；目前砷化鎵與氮化鎵製程產品佔營收比重約為1：1，預估隨高頻國防軍工產品及5G毫米波產品出貨量增加，氮化鎵製程產品將可望持續提升，將有助於進一步優化產品組合，挹注營收獲利貢獻。
因應國際情勢動盪，近期政府積極提升整體國防安全，提前編列2400億的國防特別預算，全訊可望再取得多項防禦型武器標案訂單，而來自以色列、美國、歐洲及印度等國的海外國防軍工產品訂單，亦穩健成長，由於國防軍工產品屬於計畫性接單生產，高技術門檻的寡占市場，不受景氣影響，對公司整體營運穩健成長有相當的助益。
全訊上半年稅後盈餘為1.28億元，年增165%，每股盈餘為2.16元，為歷年同期新高，公司自結9月營收9285萬元，較8月大增77%，年增12%，累計前3季營收達6.8億元，年增46.81%。
全訊表示，國防軍工產品的特點是標案規格嚴謹，認證及交貨期間長，公司國防用功率放大器(PA)具備可靠度高，不須預熱，抗雜訊能力極佳，使用壽命長，並通過攝氏100度高溫下，正常運作超過100萬小時的測試，產品分3-5年交貨及認列營收，公司目前國防相關訂單能見度已達2024年。
除國防航太設備用大型功率放大器(PA)模組，全訊亦積極布局5G毫米波低軌道衛星通信商用領域，以國防規格技術跨足高階商用市場，以砷化鎵(GaAs)及氮化鎵(GaN)製程，研發並生產5G通訊小型基地台及低軌道衛星用的毫米波(mmWave)功率放大器，目前已開始針對國內及國外一線客戶進行送樣測試；由於以化合物半導體製程生產的毫米波功率放大器(PA)為5G高頻高速傳輸通訊的主要關鍵零組件，預估隨公司5G毫米波功率放大器(PA)產品認證測試及試量產進度推進，國防及商用的高階5G通訊產品可望成為公司未來穩健發展的二大成長動能。
隨著國防與5G商用兩大產品線快速發展，全訊從去年開始即投入擴產計劃，二廠於今年上半年已完成主體建物，下半年進行內部裝修與設備進駐作業，預估明年第一季開始量產，隨二廠加入全產能量產後，公司總產能可望再增加一倍以上，整體營運規模可望再上一層樓。
(時報資訊)
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