【時報-台北電】受中國需求放緩，因能源雙控和經濟增長放緩的問題，以及上海倉庫橡膠庫存周增7.5%，引發大量賣壓，致上海期膠市場暴跌，進而打壓大阪橡膠隨之大幅修正；大阪OSE交易所指標3期貨跌3.2 %，報每公斤230.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌1.5%，報每公斤195美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌3.2%，收於每噸14750元人民幣。

據了解，因近期煤炭價格飆升，連帶影響能源、勞動力和其他成本的上漲，料將會轉嫁至終端消費者，亦令需求承壓減少。

亞洲橡膠現貨市場也走跌，泰國橡膠RSS-3曼谷FOB跌0.7%，報每公斤63.90泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌3.6%，報現貨價每公斤177.35美分。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)

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