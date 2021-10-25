【時報-台北電】大陸國家統計局公布據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2021年10月中旬與10月上旬相比，36種產品價格上漲，12種下降，2種持平。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#生產資料市場

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28512.47 -292.38(1.02%)
10:26
南韓KOSPI
3012.69 +6.53(0.22%)
10:26
香港恆生
26156.20 +29.27(0.11%)
10:31
上證指數
3588.03 +5.42(0.15%)
10:31
深圳成指
14492.12 -0.70(0.00%)
10:31
英國FTSE
7204.55 +14.25(0.20%)
10/22
法國CAC
6733.69 +47.52(0.71%)
10/23
德國DAX
15542.98 +70.38(0.45%)
10/22

延伸閱讀