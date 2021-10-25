【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團瓦城(2729)股東常會通過配息約14.49元，今（25）日以228元參考價除息交易。雖然大盤在美股普跌下開低，瓦城在買盤敲進下開高穩揚，上漲1.54％至231.5元，填息率約24.14％，隨後維持逾1％漲勢，於填息路上穩步前行，領漲觀光類股。
瓦城受疫情三級警戒衝擊，2021年第二季營運首見虧損，稅後虧損0.19億元、每股虧損0.86元雙創新低。所幸在首季獲利改寫次高撐盤下，上半年稅後淨利1.05億元、仍年增達31.94％，每股盈餘（EPS）4.59元，較去年同期谷底顯著回升。
在仍受三級警戒影響下，瓦城第三季自結合併營收8.44億元，季減8.84％、年減34.44％，降至5年半低點。累計前三季合併營收30.37億元、年減11.07％，續處近5年同期低點。不過，隨著餐飲內用解封及防疫措施逐步鬆綁，整體業績已逐步回升，年減率持續收斂。
展望後市，由於國內疫情趨穩、疫苗覆蓋率逐步拉升，指揮中心逐步鬆綁防疫規定限制，瓦城預期餐廳內用客容量提升，可望帶動業績逐步回穩，配合振興五倍券推出、用餐人潮回流及年末聚餐旺季到來，可望帶動第四季營運動能持續回升。
瓦城此次匯集旗下7大品牌祭出優惠方案，除了去年的人氣招牌菜組合回歸外，進一步加碼推出實體店面、線上點餐平台外帶及「瓦城商城」三大通路優惠活動，盼透過高回饋帶動來客回流，開啟年底聚餐需求首波高峰。
看好第四季市場多重利多，瓦城亦規畫重啟展店計畫，今日將在台北松山車站CITYLINK開出北市第4家、全台第13家「時時香」，年底前將鎖定中南部市場持續拓點，挹注集團營收成長動能，對第四季營收及獲利成長樂觀看待。
(時報資訊)
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