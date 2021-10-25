台股加權指數25日開低在16,879.34點，權王台積電（2330）開低在597元，元宇宙概念指標股宏達電（2498）早盤多空拉鋸激烈，相關概念股呈現高檔震盪。
盤面上以中小型IC設計股如智原（3035）、晶宏（3141）、立積（4968）、驊訊（6237）等，表現相對活潑，台股早盤跌幅逐漸收歛，呈現小跌。
聯準會（Fed）主席鮑爾表示對通膨感到擔憂,認為是時候啟動縮減購債，加上英特爾、Snap財報利空拖累，美股四大指數收盤僅道瓊工業小漲0.2％，S&P500小跌0.11％、那斯達克收跌0.82％、費城半導體收低1.22％。
五大科技龍頭都收黑，蘋果、微軟跌0.5％抗跌。半導體多數下跌，艾司摩爾逆勢漲1.7％。台ADR，台積電跌1.77％、聯電跌1.16％、日月光跌1.73％。
中信投顧指出，目前台股拉回緊守10月15日扭轉長紅K棒上緣，雙腳築底支撐結構尚屬完整，本波反彈走勢仍保一線生機，倘若近日美股醞釀輪動創高氛圍未遭逆轉，預期台股在月、季線之間，有機會高檔籌碼沈澱。
台股在美科技及半導體領漲下，卻未能進一步拉大月線乖離，反見下殺回測走勢，顯示多方攻堅態度轉趨消極，而指標KD高檔轉弱，RSI亦見轉折回探多空中軸線來看，技術面形成高檔鈍化的可能性也大幅降低，尤其量能不足難以有效擴散形成權值族群輪動，在這種情況下，現階段台股持續衝高條件並不佳，持股比重仍不宜拉高，選股回歸基本面並採低接方式，後續短線觀盤重點可留意。
(時報資訊)
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