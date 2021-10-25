本周櫃買興櫃市場密集掛牌，其中米斯特（2941）、國陽投控（6839）、法拉醫（6848）3檔在25日掛牌買賣，每股掛牌價各為45元、55元、50元；米斯特及國陽投控兩家主辦券商是國泰證券，法拉醫主辦券商為中信證券。
米斯特成立於2010年10月間，主要從事中性服飾、鞋類及相關周邊配件商品之設計開發及銷售。米斯特2020年營收2億7,144萬元，稅前盈餘3,049萬元，每股盈餘（EPS）2.39元；自結今年前八月營收2億1,340萬元，稅後盈餘1,579萬元，EPS1.13元。
開陽投控成立於2018年9月間，主要經營業務是太陽能電力系統工程承攬、電廠投資及維運服務、太陽能設備材料買賣等。開陽投控2020年營收22億6,195萬元，稅前盈餘9,509萬元，EPS1.40元。自結今年前九月營收11億3,199萬元，稅後盈餘9,150萬元，EPS0.17元
法拉醫成立於2006年2月間，主要經營業務是核酸純化自動化儀器、核酸純化試劑等。拉法醫2020年營收5億7,516萬元，稅前盈餘1億7,734萬元，每股盈餘19.74元；自結今年前八月營收1億8,566萬元，稅後盈餘2,370萬元，EPS2.20元。
(時報資訊)
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