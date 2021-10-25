【時報-台北電】台股上週大致上16700-17000點的狹幅區間內呈現持穩震盪，波動程度相較先前平淡。近期除了市場聚焦美、台財報/產業展望及Fed風向等議題外，上週傳出拜習會可能11月以視訊方式舉行，預期相關訊息將左右近日盤勢的發展。就月底前的行情而言，台股雖有再攻萬七關卡的機會，惟考量17100點附近有季線及半年線橫亙，若無量能配合下即便攻克恐仍難守穩，若無量能配合的話即便攻克恐仍難守穩，因此預期台股暫在10/15紅K上緣至半年線之間維持區間震盪格局的可能性較大。國票投顧最新戰情週報分析如下：
本週觀察重點：
1.關注美長債利率、FOMC會前風向：聯準會(Fed)上週公布褐皮書指出，美國經濟仍在穩步成長，但勞動力吃緊和供應鏈問題正在打壓增長力道，並推升通膨率，惟隨後美國公布了初領失業救濟金人數再度寫下疫後新低，挑起了市場對升息時點的敏感神經，促使上週10年期殖利率走升到1.68%，也創下5月以來新高。Fed理事華沃勒指出下個月應會開始準備縮表，但升息可能還需要一段時間，而亞特蘭大Fed總裁波斯提克則提出最快在2022年第3季升息的看法。隨著時間漸近11/2-3的FOMC會議，預期投資人將高度關注，市場在會議前也將持續受到政策風向預期的影響。
2.中國官方定調，恒大危機應屬可控：在出售恒大物業予合生創展的交易案破局後，市場對中國恒大風暴的擔憂再起，所幸在10/23寬限期到期前，傳出中國恒大已提前在10/21支付了8350萬美元的債券利息。儘管10/29尚有一筆美元債將到期付息，但上週中國人民銀行行長易綱表示，恆大風險是個案風險，對金融行業的外溢性可控，同日大陸國務院副總理劉鶴也有類似談話，似乎中國官方已介入並加以定調，因此預期此事應有望解決，影響範圍不致進一步擴大。
3.留意美台財報、台廠法說會：根據Factset統計，標普500企業3Q21獲利預估年增29%，雖較2Q21的48%放緩，但較6月底預估的24.2%上修，可望創下3Q10以來第3高增幅。近期美股財報季持續進行，上週公布的Tesla、IBM獲利表現不俗帶動美股表現，而本週進入超級財報週，將有FAAMG、德儀和AMD等重要公司將公布財報，配合聯發科、聯電和國巨等台廠的法說，料有助於延續市場熱度。
4.觀察外資籌碼動向、外圍市場表現：台股上週震盪收高107點(+0.64%)，週K連3紅，外資上週買超逾150億元，連續兩週站在買方。有鑑於美企3Q獲利佳，美股在財報季開始後呈現上漲態勢，台股亦表現穩健，因此只要外資買超動作持續、美股等外圍市場仍有表現的話，有望延續近期偏多行情。
技術面：
上週台股以上漲107點，週漲幅0.64%作收。受惠美國科技股的財報週正式登場，市場對此感到樂觀，加上蘋果新品發表會的加持，以及特斯拉的股價衝上新高，推升美股表現，道瓊、標普500兩大指數均攀歷史新位，而台股也受此激勵，延續反彈走勢，期間更一度突破萬七大關，但也因為季線及半年線的雙重壓力在即，壓抑大盤上檔空間，下半週走勢多偏開高回落，不過上週五在電子相對有撐之下，抵銷航運、鋼鐵、塑膠類股走弱的壓力，終場僅小跌0.77點，持續站穩五日均線之上。整體來看，大盤本波反攻維持價漲量增、價跌量縮型態，在慣性改變之前，預期還有震盪向上的機會，惟須留意上方均線壓力在即，恐將壓縮表現空間，預期短線窄幅震盪機率較大。
從技術面觀察，大盤日KD維持黃金交叉，不過在近三日的盤整之下，K值開始停滯不前，而D值卻持續向上靠攏，目前指標的開口已是反轉向上以來最小的一次，意味指數恐將進入高檔震盪的格局。MACD方面，柱狀體位於0軸之上，幅度逐漸走平，意味多方動能趨緩，須待量能的再次提升，短線才有機會攻克萬七大觀，否則就需要一段時間整理，來化解上檔壓力。綜合上述，台股維持反彈格局，考量盤面資金開始流向電子類股，目前已經連續四日，電子族群的成交比重都在6成以上，上次出現類似跡象要回溯到9/6，當時台股來到17633的波段高點，以此來看，只要電子能夠維持熱度，大盤還有再度上攻機會，惟須留意萬七之上將面臨季線及半年線反壓考驗，恐將壓縮表現空間，操作難度開始提升，現階段將以多方續航但短線震盪，宜逢回再買的觀點看待盤勢。(國票投顧提供)
(時報資訊)
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