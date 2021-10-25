【時報-台北電】因全球主要生產國中國，對於打壓管控煤炭高漲價格舉動的不確定性，加上一些投資者在周末前出脫平倉，致倫敦(LME)上周五(10/22)銅價下跌。

分析師表示，只要能源價格，尤其是中國煤炭的價格繼續下跌，將給基本金屬價格帶來下修的壓力，不過預計價格將不會大幅度的下跌，因為全球能源危機預計將會令供應持續緊張，自8月中以來，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫銅庫存已跌逾90%。

終場上周五(10/22)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲100美元，報每公噸37,350美元；期鎳下跌191美元，報每公噸19,739美元；期鋅上漲18美元，報每公噸3,447.5美元；期鋁下跌42.5美元，報每公噸2,868美元；期銅下跌127.5美元，報每公噸9,704美元；期鉛上漲23美元，報每公噸2,423美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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