【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.3924元，較前一交易日升值1.08分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月25日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.3924元，1歐元對人民幣7.4421元，100日元對人民幣5.6260元，1港元對人民幣0.82237元，1英鎊對人民幣8.7973元，1澳大利亞元對人民幣4.7728元，1新西蘭元對人民幣4.5692元，1新加坡元對人民幣4.7406元，1瑞士法郎對人民幣6.9756元，1加拿大元對人民幣5.1671元，人民幣1元對0.64954馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.0089俄羅斯盧布，人民幣1元對2.3187南非蘭特，人民幣1元對184.21韓元，人民幣1元對0.57467阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58687沙特里亞爾，人民幣1元對48.9278匈牙利福林，人民幣1元對0.61770波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9997丹麥克朗，人民幣1元對1.3420瑞典克朗，人民幣1元對1.3067挪威克朗，人民幣1元對1.52536土耳其里拉，人民幣1元對3.1583墨西哥比索，人民幣1元對5.2093泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

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