【時報-台北電】需求疑慮，上周五BDI指數大跌5.2%；隨著中國實施限電政策，市場擔憂鐵礦石的進口需求將趨弱，拖累海岬型船運價大減近6000美元，該BCI指數跌幅更創近9個月以來新高，終場波羅的海乾散貨BDI指數收黑。

　其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌243點，收4410點，跌幅5.2%；海岬型運費指數(BCI)下跌713點，收6205點，跌幅10.3%；其平均日租金為每艘51463美元，減少5911美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲23點，收作4327點，漲幅0.5%，其平均日租金為每艘38945美元，增加208美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌40點，收作3584點，跌幅1.1%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#BDI #BCI #BPI #BSI

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（更新：2021/10/25）
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