【時報-台北電】通膨擔憂仍在，紐約期金微幅反彈；儘管市場對

通膨的擔憂令金價反彈，但消息指出，聯準會(Fed)將盡快開始進

行縮減購債計畫，並期待明年通膨將有望緩解，令終場漲幅受限。

(編輯整理：王聖為)

時報- 10/22NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 10/22 10/21 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 1796.30 1781.90 +14.40

12月白銀(美元/盎司) 24.45 24.17 +0.28

1月白金(美元/盎司) 1052.10 1049.70 +2.40

12月鈀金(美元/盎司) 2035.60 2018.10 +17.50

(商品行情網)

(時報資訊)

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