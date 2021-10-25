【時報-台北電】美股上周五在財報不佳、通膨疑慮影響下，四大指數僅道指收高、其餘皆墨，台股ADR也跌多漲少；今早美股期指續弱，日韓股市也雙雙開低。台股上周五受護國神山台積電穩盤加持，終場小跌0.77點、5日線失而復得，累計一周上漲107.55點、周線連3紅，今日在國際股市表現不佳下，由空方掌發球權，三大期指首先全面開低，11月台指期開盤下跌65點、為16853點，隨後大盤開低9.4點、為16879.34點。在電、金、航皆弱的局勢下，大盤5日線告失。

主要權值股表現上，台積電(2330)開低為597元、矽力-KY(6415)開平在4,280元、信驊(5274)開高為2,440元、力旺(3529)開高在2,220元、大立光(3008)開低為2,010元、鴻海(2317)開平在107.5元、聯發科(2454)開高為928元、聯電(2303)開低在58元。

美股上周五在英特爾等財報利空拖累科技股，加上聯準會(Fed)主席鮑爾釋出通膨疑慮之下，截斷標普500指數連7漲之路，僅道指力守盤上，此外，比特幣回落至約6萬美元、特斯拉則首度收在900美元之上；上周五收盤，道指漲73.94點，或0.20%，收35,677.02點；標普500指數跌4.88點，或0.11%，收4,544.90點；那指跌125.50點，或0.82%，收15,090.20點；費半指數跌41.77點，或1.22%，收3,370.28點。個股方面，Digital World Acquisition再漲107.03%、特斯拉漲1.75%、Snap暴跌26.66%、英特爾下挫11.68%、蘋果跌0.53%、亞馬遜跌2.9%、美光跌1.65%、臉書重挫5.05%、推特下跌4.83%、Google跌3.04%；台積電ADR跌1.77%、聯電ADR跌1.16%、日月光ADR跌1.73%、中華電信ADR漲0.18%。

台股上周五開高後，盤初在電金傳集體轉弱下，一度回測16800關，所幸台積電即時回神、力守高檔及600關穩住陣腳，終場大盤小跌0.77點、收16888.74點，成功守住5日線，成交量則縮減至2815.71億元。累計一周上漲107.55點、或0.64%，周線連3紅。籌碼面，上周五外資賣超9.02億元，投信買超4.66億元，自營商買超2.44億元，三大法人賣超1.91億元；累計一周，外資買超153.32億元，投信買超29.46億元，自營商買超34.13億元，三大法人買超216.93億元。

台股第三季報行情提前上演，上周五電子股連四日成交比重逾六成，大盤收高在16,888.74點、周線連3紅，為7月以來首見佳績。分析師表示，台股上周未能站穩萬七關，除因面臨整數關卡反壓外，還有季線、半年線等反壓，且通膨壓力仍在，美債殖利率再度轉強，11月初有FOMC會議，短線不易一舉突破上檔壓力，惟台、美企業財報仍偏多預期，有助下檔支撐，在上有壓、下有撐情況下，台股短線將持續整理。國際方面，美股超級科技財報周登場，包括蘋果、微軟、Google、臉書，以及半導體業的超微、德儀等成績單，將是美股大盤漲勢能否延續的關鍵，亦可多加關注。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意