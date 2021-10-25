【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數208.21點，跌0.06點；總計221家漲、203家跌、110家持平；委買791548張、委賣259988張；總成交值2.82億元。

(時報資訊)

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