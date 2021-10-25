【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16879.34點，跌9.40點；總計245家漲、380家跌、180家持平；委買3890855張、委賣1545315張；總成交值23.50億元。

(時報資訊)

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