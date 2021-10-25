【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】全球晶片短缺問題，在近幾個月似乎未能完全解決，前幾個月東南亞因疫情嚴重的大規模封鎖後，整個缺料情勢更是雪上加霜。但是，東協地區還是加緊恢復產能，不僅為全世界，也希望自己能盡快回歸疫前水準。

晶片，簡言之就是電子裝置的大腦，以汽車而言小從電動車窗，大至行車安全性都包括在內。在新冠疫情興起初期，由於筆電、手機和電視等電子用品需求遽增，再加上供應鏈無法順暢，造就各行各業晶片不敷使用。

對全球汽車產業來說，缺少晶片產能不足下，故8月份中國大陸能賣出的汽車年減近20%。同時，美國經銷商甚至拿不到百萬輛新車，比疫前2019年的8月360萬輛相比，著實減少72%。日本在2011年福島大地震後，豐田汽車雖在供應鏈與存貨方面大大改良一番，但這次沒想到也是晶片短缺的受災戶之一。

這家全球最大汽車製造商，9月產能少約43萬輛，10月減33.3萬輛，11月再少15萬輛左右。雖然豐田口口聲聲表示後來會趕進度，但在2022年3月底的財年結束時，可能最多只能產出約900萬輛，較原計畫的930萬輛還要少30萬輛左右。

目前，以半導體的封測產業而論，東南亞產能約占27%。因此，豐田和許多同業一樣，大都是從東南亞採購車用晶片，而這主要是指從越南以及馬來西亞。根據北美半導體產業協會（SIA）統計，有超過50家大型半導體公司在大馬投資，全球約有7%晶片會在當地生產與封測。同時，馬來西亞也是全世界第7大晶片出口國。

大馬地區在2020年新冠疫情剛爆發時躲過一劫，但沒想到在2021年時卻逃不掉。以10月初的數字來看，擁有3240萬人口的馬來西亞，有差不多230萬位染疫，以及近2.7萬不幸疫歿。6月抗疫時，大馬政府實施全國大封鎖政策，電子產業僅能開出約6成產能，加上全球市場供不應求下，使得晶片短缺問題雪上加霜。

因此，馬來西亞在這次晶片荒中，也扮演著重要角色。

台灣台積電與韓國三星，不約而同地在美國與日本都有建廠計畫。因為，唯有提高產能才是避免未來晶片短缺的一種方法。據悉，台積電將在2021年時，要把車用半導體的關鍵零組件產能提升6成左右。

根據統計，在2020年初至2021年9月期間，全球晶片產能增加8%，到2022年底估計可再增16%以上。

其實在疫前，台灣與馬來西亞的半導體就已分工清楚，並將產品精緻化。中國大陸將繼續發展自己的半導體產業，未來可望增加其市占率。另外，調研單位Technavio指出，越南的半導體規模在2020至2024年期間，可望成長62億美元，且年複合成長率近19%。

極力發展當地產業生態圈的越南招商有成，元月時，美國英特爾就曾宣布再砸4.75億美元在半導體項目上，使得總當地投資額已近15億美元。

除了傳統製造業外，越南政府也正分食高科技產業，像是電動車等。因此，國際代工業者中除中國大陸外，東南亞的越南可說是異軍突起並奮起直追。

(時報資訊)